В Херсоне заработали "противоковидные" патрули

В связи с красной зоной на улицах Херсона появились так называемые противоковидные патрули полиции. Местные власти таким образом следят за соблюдением карантина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя городского главы Херсона Роман Головня. Подобные нормы вступили в силу от 15 октября 2021 года.

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На улицах работает 12 патрулей

По словам исполняющего обязанности вице-мэра Херсона, ситуация с COVID-19 в городе серьезная. Больницы для борьбы с коронавирусом заполнены более чем на 95%.

С самого утра мы контролируем соблюдение карантинных требований. В Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении также усиленно работают правоохранительные органы,

– отметил Головня.

Исполняющий обязанности заместителя мэра также отметил, что людей госпитализируют уже в больницы, которые расположенные рядом с Херсоном. В частности, говорится о Билозерской райбольнице.

В городе также решили проблему с поставкой кислорода. "Мы открыли склад кислорода", – отметил Головня.

Запреты на Херсонщине: главное

В Херсонской области с полуночи 15 октября 2021 года не работают: заведения общественного питания (кроме доставки и на вынос), ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры.

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей, но без болельщиков.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

И.о. вице-мэра, в частности, подчеркнул, что на маршрутах работают все троллейбусы и автобусы.

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