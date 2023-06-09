Видео спасения обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС

Спасение 96-летней госпожи Лидии

96-летняя женщина проживает на улице Дорофеева в Херсоне, которая больше всего пострадала от затоплений. Бабушку эвакуировали. На помощь спасателям пришли врачи.

Женщину перенесли в карету скорой. Ей было страшно, думала, что погибнет и постоянно спрашивала об этом.

Куда вам я умру!

– подчеркнул один из медиков.

В Херсоне спасли 96-летнюю женщину: смотрите видео

Из-под оккупированных Олешек спасли семью