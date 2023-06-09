Видео спасения обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС
Спасение 96-летней госпожи Лидии
96-летняя женщина проживает на улице Дорофеева в Херсоне, которая больше всего пострадала от затоплений. Бабушку эвакуировали. На помощь спасателям пришли врачи.
Женщину перенесли в карету скорой. Ей было страшно, думала, что погибнет и постоянно спрашивала об этом.
Куда вам я умру!
– подчеркнул один из медиков.
В Херсоне спасли 96-летнюю женщину: смотрите видео
Из-под оккупированных Олешек спасли семью
- Утром 7 июня украинские защитники фиксировали последствия затопления Херсонщины из-за подрыва кафиров Каховской ГЭС.
- Под Олешками женщине с детьми пришлось залезать на чердак, ведь их дом затопило.
- Когда мальчик увидел дрон, он жестами с крыши стал умолять о помощи. Также в сети сообщили координаты дома, надеясь, что кто-нибудь сможет прийти на спасение.
- Сначала наши воины сбросили с дрона воду и еду.
- Позже для спасения прибыла лодка. Семью эвакуировали в Херсон.
- Заметим, что журналисты запечатлели на видео момент встречи 12-летнего Максима с военным. Защитник спросил: "Ты водичку поймал? Я тебе сбрасывал". Мальчик, увидев защитника, подбежал его обнять и поблагодарить.
- В ОК "Юг" отметили, что людей эвакуировали из серой зоны, так что подробности будут потом.
- Кстати, аэроразведчик Госпогранслужбы с позывным Санта вместе с водой доставил этой семье записку "Эвакуация будет. Санта". Позже его дрон обеспечивал сопровождение эвакуационной команды.