Відео порятунку пані Лідії оприлюднили у мережі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Порятунок 96-річної пані Лідії

96-річна жінка мешкає на вулиці Дорофєєва у Херсоні, яка постраждала від затоплень найбільше. Бабусю евакували. На допомогу рятівникам прийшли лікарі.

Пані Лідію перенесли до карети швидкої. Їй було страшно, думала, що загине та постійно запитувала про це.

Куди вам, я вам умру!

– наголосив один з медиків.

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