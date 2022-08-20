фсб хочет полностью захватить власть на Херсонщине, – Хлань о замене коллаборантов россиянами

коллаборантов в Херсонской области становится все меньше и меньше. Поэтому фсб заменяет их своими кадрами, потому что хочет полностью захватить власть в области.

Об этом 24 каналу рассказал военный ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он также раскрыл некоторые детали относительно отравления главного коллаборанта региона Владимира Сальдо.

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фсб массово завозит свои кадры

Хлань отметил, что один из работников фсб уже получил должность заместителя в так называемой власти Херсонщины. Также еще одного чиновника привезли из россии.

"Это значит, что фсбшники хотят взять полный контроль над всей Херсонской областью", – отметил депутат.

оккупанты не могут полностью отказаться от коллаборантов

Военный добавил, что оккупантам коллаборанты нужны. Их политика – назначать тех именно на должности в местном самоуправлении.

По пропагандистской риторике кремля, проведение "референдума" – это инициатива людей, находящихся на оккупированной территории. Поэтому они не могут полностью отказаться от коллаборантов,

– заметил Хлань.

По его словам, россияне продолжают искать людей, которые готовы с ними сотрудничать, чтобы сформировать так называемые военно-гражданские администрации по всем ОТГ.

Хлань о замене коллаборантов россиянами в Херсонской области: смотрите видео

россияне испытывают дефицит коллаборантов

Депутат Херсонского облсовета рассказал, что россияне столкнулись с дефицитом коллаборантов. На это есть несколько причин:

люди отказываются сотрудничать;

партизанское движение не дает забывать, что коллаборационизм – это преступление, за которое нужно будет отвечать;

люди понимают, что освобождение Херсонской области не за горами.

"Кроме того, ВСУ метко бьют по тем центрам, где собираются оккупанты. Поэтому коллаборантов с каждым днем все меньше и меньше", – отметил Хлань.

оккупантам не хватает и завезенных агитационных групп

По словам военного, оккупантам не хватает уже и тех агитационных групп, которые были завезены из Крыма, из россии, чтобы бороться с движением сопротивления на Херсонщине. В частности, к этой работе они уже привлекают и своих военных.

Был такой курьезный случай, когда военнослужащие россии ходили по Херсону и срывали желто-голубые ленты с деревьев. И один из них шмякнулся, что-то себе сломал, и его 4 военнослужащих тянули к скорой,

– рассказал депутат.

У оккупантов – агония

Хлань также отметил, что на фоне всех событий, у оккупантов усиливается агония. А это вытекает в том, что усиливается давление на гражданских, проводятся обыски.

"В Херсоне – тотальный обыск гаражных кооперативов. Но оккупанты так ищут любые средства для плавания: лодки, надувные матрасы и т.д. Я так думаю, готовятся к бегству через Днепр", – отметил военный.

министерство обороны рф: Сальдо отравили украинские спецслужбы

Хлань рассказал и о том, что министерство обороны россии заявило, что главного коллаборанта области Владимира Сальдо отравили украинские спецслужбы. Однако следует добавить, что обратиться в больницу Сальдо порекомендовал так называемый министр здравоохранения. И уже в больнице коллаборант упал в медикаментозную кому.

"То есть, такая плановая медикаментозная кома от фсбшников, из которой он не выходит", – отметил депутат.

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