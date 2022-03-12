"Херсонщина – это Украина" и никакой псевдореспублики не будет: состоялось экстренное заседание
Источник:Суспільне Херсон
Херсон продолжает активно противостоять российским оккупантам. Им удалось зайти в город, но организовать здесь псевдореспублику у них не получится.
Российским оккупантам удалось зайти в Херсон, но установить свои правила врагу не удастся. Местные жители не собираются сдаваться и ежедневно проводят акции, на которых напоминают оккупантам, что те не на своей земле и не смогут поработить свободный народ.
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"Херсонщина – это Украина"
Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. В нем также участвовал Офис Президента.
44 депутата приняли следующее обращение к мировому сообществу:
Херсон – это Украина, часть унитарной независимой Украины. И никаких псевдореспублик на территории области не будет!
Таким образом, планы кафиров создать на территории Украины новые псевдореспублики провалились. Ни один украинец не будет мириться с правилами врага и отдавать ему клочок родной земли.
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