Эвакуация под тотальными обстрелами: как живут херсонцы, отказывающиеся уехать

Подрыв россиянами Каховской ГЭС вызвал экоцид. Людей из затопленной Херсонской области спасатели и волонтеры пытаются вывозить, рискуя жизнью.

Оккупанты нагло целятся по спасательным лодкам с волонтерами и мирными жителями с Левого берега Херсонщины, который временно неподконтролен Украине. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Эвакуация под прицелом россиян

Сергей Хлань сообщил, что большинство людей из Херсона соглашаются на эвакуацию, которая проходит под тотальными вражескими обстрелами.

11 июня произошел трагический случай, когда во время эвакуации людей с Левого берега оккупанты обстреляли три эвакуационных катера. Три человека погибли,

– отметил он.

Общее число пострадавших от обстрелов только за минувшие сутки составляет 13 человек. Россияне, которые на оккупированной части Херсонщины не осуществляют никаких операций по спасению мирного населения, пытаются увеличить число жертв в результате экоцида, прибегая к минометным обстрелам и ракетным атакам.

Самая большая зона риска – микрорайон Остров, поскольку он ближе всего расположен к временно оккупированному Левобережью Херсонщины.

"Его соединяет с основной частью Херсона только небольшой мост – его и называют эвакуационным маршрутом. Дальше через Корабельную площадь на катере людей эвакуируют в областной центр", – объяснил Хлань.

Несмотря на возникающие трудности, украинцы продолжают помогать друг другу.

Херсонцы отказываются покидать дома

Депутат Херсонского областного совета рассказал, что есть люди, которые отказываются от эвакуации из затопленных населенных пунктов Херсона.

Их не так много, их фиксируют волонтеры и доставляют еду, убеждают уезжать,

– добавил он.

Впрочем, часто местные жители собираются вместе у подтопленного дома и организуют свой быт. Волонтеры постоянно пытаются объяснить людям, чем может быть опасным их пребывание в затопленных домах.

Сергей Хлань отметил, что предстоит еще очень много работы по эвакуации населения. Также потом нужно будет откачивать воду из подвалов, низин и бороться со вспышками инфекций.

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