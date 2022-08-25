Из-за ядерного терроризма россиян Херсонщина осталась без света, воды и связи

Жители оккупированной Херсонской области остались без света, воды и связи. россияне заявили о "масштабной аварии". На самом же деле это связано с ядерным терроризмом кремля.

Электроэнергию по всей Херсонской области отключили в 12.10. Соответственно, исчезли водоснабжение и связь.

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Херсонщина осталась без бытовых удобств

Под вопросом работа медучреждений. Поскольку на сегодня сложно сказать, в каком состоянии аварийные генераторы, и есть ли запас топлива. Отключенные морозильные камеры в торговых точках могут привести к порче продуктов, что может привести к вспышке инфекционных кишечных заболеваний.

– рассказал заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

Председатель правления Херсоноблэнерго Игорь Сафронов рассказал, что россияне отключили 2 линии 750 киловольт от Запорожской АЭС, которые питают всю Херсонскую область. Еще одна линия на 330 киловольт, исходящая от Южноукраинской АЭС, повреждена. Потому вся электроэнергия поступает в область от Запорожской АЭС. Ведь мощности Каховской ГЭС – невелики.

Пока эти линии не включат, Херсонщина будет без света. В то же время, российские пропагандисты заявили, что "масштабную аварию" будут ликвидировать "2 дня".

Своими действиями вражеские войска создали очередную угрозу для ядерной катастрофы. Обесточение временно оккупированных территорий может критически повлиять на работу ЗАЭС.

Какая ситуация на ЗАЭС: коротко

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, ведь россияне ее постоянно обстреливают.

22 августа враг повредил центральный тепловой пункт. К сожалению, из-за обстрелов погибли 2 человека, среди них работник станции.

Возле Энергодара, где находится ЗАЭС, россияне подожгли лес. Из-за этого произошло замыкание и у людей исчезли свет и вода.

Международные партнеры призывают россию немедленно вывести свои войска с атомной станции и передать контроль над ЗАЭС Украине. Однако враг лжет, что не размещал там свою технику. Недавно эту ложь нечаянно разоблачили сами пропагандисты.

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