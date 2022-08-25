Електроенергію по всій Херсонській області відключили о 12:10. Відповідно, зникли водопостачання та зв'язок.

До теми Окупанти підпалили ліс біля Енергодару: більшість Запорізької області була без світла

Херсонщина залишилася без побутових зручностей

Під питанням робота медзакладів. Оскільки станом на сьогодні складно сказати, в якому стані аварійні генератори, і чи є запас палива. Вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань,

– розповів заступник голови облради Юрій Соболевський.

Голова правління Херсонобленерго Ігор Сафронов розповів Суспільному, що росіяни відключили 2 лінії 750 кіловольтів від Запорізької АЕС, які живлять всю Херсонську область. Ще одна лінія на 330 кіловольтів, яка йде від Південноукраїнської АЕС, пошкоджена. Тому вся електроенергія надходить в область від Запорозької АЕС. Адже потужності Каховської ГЕС – невеликі.

Поки ці лінії не включать, Херсонщина залишатиметься без світла. Водночас російські пропагандисти заявили, що "масштабну аварію" будуть ліквідовувати "2 дні".

Своїми діями ворожі війська створили чергову загрозу ядерної катастрофи. Знеструмлення тимчасово окупованих територій може критичну вплинути на роботу ЗАЕС.

Яка ситуація на ЗАЕС: коротко

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, адже росіяни постійно її обстрілюють.

22 серпня ворог пошкодив центральний тепловий пункт. На жаль, через обстріли загинули 2 людини, серед них працівник станції.

Біля Енергодару, де розташована ЗАЕС, росіяни підпалили ліс. Через це трапилося замикання й у людей зникли світло та вода.

Міжнародні партнери закликають росію негайно вивести свої війська з атомної станції й передати контроль над ЗАЕС Україні. Однак ворог бреше, що не розміщував там свою техніку. Нещодавно цю брехню ненароком викрили самі пропагандисти.

Дивіться більше – які є ризики перебування росіян на ЗАЕС: відео