Також у деяких населених пунктах Херсонської області поширили листівки з привітанням. Про це повідомили в ОВА, інформує 24 канал.

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Херсонщина – це Україна

Так, у Таврійську, Каховці, Новій Каховці з'явились листівки з привітанням від "Народного спротиву України". А у Херсоні один із пам'ятників було огорнуто у прапор України.

Яка ситуація на Херсонщині

Варто зазначити, що тиск на жителів області з кожним днем стає більшим. Головне управління розвідки оприлюднило "методичку" для агітаторів на тимчасово окупованих територіях, які мають переконати місцевих жителів, що військові росії – не вбивці та не мародери.

На своїх телеграм-каналах та в ефірі пропагандистських телеканалів окупанти повідомляють про відкриття Центру допомоги безробітнім, який буде працювати на базі центру зайнятості. Також у школах буде дозволено вивчення української мови, як окремого предмета, проте навчання відбуватиметься виключно російською.

Нагадаємо, що російські загарбники вдаються до терору в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини. Кожного тижня окупанти вбивають тут кількох людей. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

За його словами, загарбники зганяють свою лють на мешканцях окупованих населених пунктів, зокрема, Високопілля.

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