Як зазначили окупанти, документ розповсюджується виключно серед "інструкторів, афільованих керівництвом "єдиної росії" і не може бути переданий на ознайомлення третім особам".

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Що містить "методичка" загарбників

З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених територіях визначено кремлівську партію "єдина росія". Будь-які інші організації можуть з'являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії. З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з "єдиною росією" є секретною інформацією і не підлягає розголошенню.

Згідно з "методичкою", окупантам дозволено "збір матеріальних коштів у населення". Натомість суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти, зокрема, герметично упаковані. Це пов'язано з частими випадками отруєння.

Також документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз'ясненнями:

Росія буде нас бомбити? – Ні, росія виконує високоточні удари по військових об’єктах (українські новини є хибними);

– Ні, росія виконує високоточні удари по військових об’єктах (українські новини є хибними); Я не хочу жити в росії – Ви просто боїтеся. росія – країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції);

– Ви просто боїтеся. росія – країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції); Чому ви це робите, вам платять? – Ні, ми добровольці (не члени партії);

– Ні, ми добровольці (не члени партії); Чому російська армія займається мародерством? – російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати, що це людський фактор і все);

– російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати, що це людський фактор і все); Кажуть, що в росії злидні – Це брехня, в росії майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль;

– Це брехня, в росії майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль; Нам розповідали про Бучу – Це фейк від Зеленського;

– Це фейк від Зеленського; Невже Зеленський нас ненавидить? – Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори з США (згадати, що він наркоман);

– Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори з США (згадати, що він наркоман); Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? – З метою вашого захисту і безпеки.

Як виглядає "методичка" окупантів / фото ГУР МО України

У кремлі видали нову методичку для ЗМІ

Не секрет, що кремлівські пропагандисти працюють за спеціальними методичками, у яких пояснюється, яким чином вони мають висвітлювати війну проти України. Чергову таку "інструкцію" адміністрація путіна видала до 1 серпня. У ній загарбницьке вторгнення країни-агресорки у нашу державу порівнюється з подіями Першої світової війни.

Головна теза нової інструкції для пропагандистів проста – у XX столітті і зараз росія начебто "була втягнута у військове протистояння" країнами Заходу. Наголошується, що західні держави буцімто постійно розв'язують війни з метою реалізації власних "колоніальних претензій", а бідолашна росія "змушена брати участь, бо заступається за братські народи" і "сваіх нє брасаєт". Як приклад, наводиться "допомога" росії Сербії у 1914 році.

До того ж війну проти України в інструкції називають "сучасною українською кризою". Джерелом цієї "кризи" пропагандисти мають вважати Майдан і події на Донбасі.

Прописаний кремлем текст наполегливо радить пропагандистам розповідати своїй аудиторії, що після 2014 року країни Заходу буцімто вирішили "спонсорувати в Україні вирощення за допомогою людиноненависницької ідеології і русофобії декількох поколінь людей, що ненавидять росію і готові вбивати росіян".

Разом з тим роль росії, за методичкою, винятково "мирна". Зокрема, йдеться, що країна-агресорка буцімто усіляко намагалась "погасити конфлікт" але нечемні США начебто "зробили Україну передовою" у протистоянні Заходу і росії.

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