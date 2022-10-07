Полиция вернула украинский флаг на свое отделение в Великой Александровке Херсонской области

Недавно Вооруженные Силы Украины освободили поселок Великая Александровка в Херсонской области. Там уже развевается украинский флаг.

Флаг вернули на отделение полиции. Соответствующее видео было показано в Министерстве внутренних дел Украины.

Важно ВСУ взяли под контроль Малую Александровку в Херсонской области: видео из освобожденного поселка

В Великой Александровке развевался украинский флаг

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши защитники вернули украинское знамя на поврежденное отделение полиции.

Полиция вернулась в Большую Александровку и подняла флаг Украины над зданием отделения полиции. Приступаем к деятельности на очередных деоккупированных территориях!

– отметили в МВД.

В Великой Александровке установили украинский флаг: смотрите видео

Освобождение Херсонщины: что известно

Украинские защитники продолжают продвигаться на Юге и они уже взяли под контроль Малую Александровку в Херсонской области.

4 октября Вооруженные Силы Украины освободили: Староселье, Великую Александровку, Давыдов Брод, Блакитное, Новодмитровку, Нововоскресенское, Новониколаевку, Новопетровку и Дудчаны.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный заявил 24 каналу, что освобождение Херсона можно организовать до Нового года. По его прогнозу, это середина или конец ноября.

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