В Каховке, что на Херсонщине, исчез местный журналист Олег Батурин. Он пошел на встречу со знакомым и не вернулся.

Об исчезновении Батурина сообщила его жена. Она отметила, что мужчине позвонил знакомый и они договорились о встрече на автостанции.

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Батурин не вернулся со встречи

Автостанция расположена неподалеку, поэтому журналист пообещал вернуться через 20 минут, однако не вернулся. В соцсетях местные жители говорят, что видели неподалеку российских военных.

Сейчас оккупантов постоянно нет в Каховке, однако они уже взяли под контроль соседнюю Новую Каховку. Там захватчики уже пробуют создать "военно-гражданскую администрацию".

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Текст публикации Константина Рыженко:

В Каховке (Херсонская область) сегодня вечером пропал местный журналист Олег Батурин.

Об этом региональному представителю Института массовой информации сообщила его жена. По ее словам, примерно в 16:00 Олегу позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции, которая расположена недалеко от дома журналиста.

"Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", – рассказала она.

По сообщению в местных чатах, примерно в 16:50 возле автостанции заметили российских военных. Олег Батурин работает журналистом газеты "Новый день".