Про зникнення Батурина повідомила його дружина. Вона зазначила, що чоловіку подзвонив знайомий і вони домовились про зустріч на автостанції.

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Батурин не повернувся із зустрічі

Автостанція розташована неподалік, отож журналіст пообіцяв повернутись за 20 хвилин, проте не повернувся. У соцмережах місцеві жителі кажуть, що бачили неподалік російських військових.

Наразі окупантів постійно немає у Каховці, проте вони вже взяли під контроль сусідню Нову Каховку. Там загарбники вже пробують створити "військово-цивільну адміністрацію".

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Текст публікації Костянтина Риженка:

У Каховці (Херсонська область) сьогодні ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин.



Про це регіональному представнику Інституту масової інформації повідомила його дружина. За її словами, приблизно о 16:00 Олегу зателефонував знайомий і запропонував зустрітися білаяавтостанції, яка розташована неподалік будинку журналіста.



"Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся", – розповіла вона.



За повідомлення у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових. Олег Батурин працює журналістом газети "Новий день".