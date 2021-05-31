На Херсонщине 13-летний мальчик упал с дерева и накололся на металлический штырь

31 мая 2021 , 14:08
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Источник:

ГСЧС

В Каховском районе Херсонской области 30 мая 13-летний мальчик упал с дерева и наткнулся ногой на металлический штырь забора. Спасали ребенка, кроме медиков, еще и работники ГСЧС.

Детали инцидента на Херсонщине

Происшествие случилось в 17:18 в селе Любимовка на улице Космонавтов. Медики, приехавшие на место происшествия, вызвали спасателей.

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Работники ГСЧС с помощью спецоборудования осторожно вырезали металлическую часть забора и доставили пострадавшего в карету скорой помощи.

На протяжении всей спасательной операции парнишка держался очень мужественно. Следующую работу спасатели завершили уже в реанимационном отделении Каховской центральной городской больницы. Им пришлось тщательно срезать остаток металлической конструкции,
– рассказали в ГСЧС.

После этого медики прооперировали пострадавшего.

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Автор: Софія Мінджоса