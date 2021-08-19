На Херсонщине мужчину с ребенком унесло в море: тело мальчика нашли, отца ищут
19 августа 2021 , 17:22Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
На Херсонщине возле Лазурного мужчину с ребенком во время купания унесло в море на надувном матрасе. Впоследствии к спасателям поступило сообщение об их исчезновении.
Полицейские уже нашли тело 8-летнего мальчика возле берега в воде. Его 41-летнего отца продолжают искать.
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Что известно об исчезновении
Инцидент случился на острове Джагарлич Скадовского района примерно в 12:30. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отдыхающие приехали из Львова.
Для поиска тел привлекли 4 работников водолазного аварийно-спасательного отряда. В целом к поискам присоединились:
- 25 человек;
- 6 единиц техники (5 плавсредств).
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