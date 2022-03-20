На Херсонщине оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок
Источник:фейсбук Александра Бабича
На Херсонщине, на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух людей. Они охраняли порядок в Голопристанской общине.
О похищении российскими захватчиками людей в сети сообщил Голопристанский городской глава Александр Бабич.
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Оккупанты похитили на Херсонщине людей
По словам мэра, на Скадовском перекрестке подъехал автомобиль, маркированный "Z". Находившиеся в нем россияне спросили людей, которые на территории общины охраняли общественный порядок, о том, что они там делают.
Обвиняли их в том, что они как бы следят за какими-то колоннами. Но это – безосновательно и не логично. И двоих мужчин забрали с собой,
– отметил Бабич.
Он добавил, что никого не застрелили, не убили: "Это тактика такая, если хотите, террористическая тактика, поэтому сохраняйте спокойствие".
Бабич подчеркнул, что ребята, которых похитили, ничего плохого не сделали, они честно охраняли сон общины. Информацию о похищении уже подали официально на уровне государства, власти назвали фамилии мужчин.
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