На Херсонщине оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок

На Херсонщине, на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух людей. Они охраняли порядок в Голопристанской общине.

О похищении российскими захватчиками людей в сети сообщил Голопристанский городской глава Александр Бабич.

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Оккупанты похитили на Херсонщине людей

По словам мэра, на Скадовском перекрестке подъехал автомобиль, маркированный "Z". Находившиеся в нем россияне спросили людей, которые на территории общины охраняли общественный порядок, о том, что они там делают.

Обвиняли их в том, что они как бы следят за какими-то колоннами. Но это – безосновательно и не логично. И двоих мужчин забрали с собой,

– отметил Бабич.

Он добавил, что никого не застрелили, не убили: "Это тактика такая, если хотите, террористическая тактика, поэтому сохраняйте спокойствие".

Бабич подчеркнул, что ребята, которых похитили, ничего плохого не сделали, они честно охраняли сон общины. Информацию о похищении уже подали официально на уровне государства, власти назвали фамилии мужчин.

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