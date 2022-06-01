На Херсонщине произошла Буча, – Арестович заявил о новой массовой расправе над гражданскими

Россия продолжает полномасштабную войну в Украине, пренебрегая мирным населением. В частности, в Херсонской области вероятнее всего обнаружили новую циничную расправу над людьми.

Об этом 24 каналу эксклюзивно сообщил Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента. По его словам, очевидно "произошла маленькая Буча".

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Наши спецслужбы проверяют этот факт, – Арестович

Как рассказал советник руководителя Офиса Президента, ему обнародовали новый факт. Во время интервью на ютубе 24 канала ему поступило сообщение с фронта на Востоке.

Я вам могу выдать маленькую сенсацию. По информации, которая требует уточнения, произошла маленькая Буча в Херсонской области,

– заявил Арестович.

Он добавил, что пока нет никаких подробностей, но есть информация, которая проверяется, что обнаружили новую расправу над мирным населением Херсонщины.

"Надеюсь, что это не сбудется. Сейчас наши спецслужбы проверяют. Если обнародуем такие факты, то, я думаю, что много дел сдвинется с места и в Германии, и в США, и где-то в мире", – отметил советник главы ОП.

Эксклюзивное интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите видео 24 канала