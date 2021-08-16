На Херсонщине СБУ разоблачила агента российской военной разведки: видео

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили агента российской военной разведки. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР.

Он "работал" на главное управление генерального штаба армии России. Злоумышленник согласился на сотрудничество со страной-агрессором по идеологическим соображениям.

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Житель Херсонщины по заданию российских кураторов:

собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;

идентифицировал представителей украинских спецслужб;

передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Сведения предатель передавал по скрытым каналам связи.

СБУ провела обыски

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и изъяли:

средства связи, использовавшиеся для контактов с кураторами, переписку с инструкциями;

оружие с патронами и взрывчатку.

Обратите внимание! Жителю Херсонской области сообщили о подозрении по статье о государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас по делу продолжаются оперативно-следственные действия.

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