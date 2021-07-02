На Херсонщине школа провела странный тендер лишь на 4 сосиски

На Херсонщине в школе-садике провели странный тендер на 4 сосиски за 32 гривны. Хотя количество учеников в учебном заведении – около 200 учеников.

Тендер опубликовали в системе Prozorro. Заказчиком услуги является школа I-III ступеней – детский сад Кочубеевского образовательного округа Херсонской области.

Интересно Тигр, самокаты для полиции и Xbox: что закупает государство через систему Prozorro

Интересно, что в аукционе победила единственная его участница ЧП Лисовол Оксана Анатольевна. Она согласилась предоставить заявленный товар за всего лишь 32 гривны.



Тендер с сосисками на Prozorro

Срок поставки товара с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Что дирекция школы собирается делать с лотом аукциона – неизвестно.

К слову, киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителей Подольской районной государственной администрации за то, что они присвоили больше 2 миллионов бюджетных средств при ремонте учебных заведений. Детали – в статье.