И днем, и ночью: на Херсонщине тренируются спецназовцы ВСУ – мощное видео

На Херсонщине украинские военные тренируются противодействовать террористическим угрозам. Практические действия они совершенствуют как днем, так и ночью.

Постоянные тренировки обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры, на которые может посягать враг. Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он отметил, что военные тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным. Это нужно, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных угроз.

Тренировки проходят во взаимодействии с подразделениями:

Службы безопасности Украины;

Национальной полиции;

ГСЧС;

Национальной гвардии;

Госпогранслужбы;

а также местными органами государственной власти и самоуправления.

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Наев пояснил, что спецназовцы усиленно отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, которые передвигаются автомобилями, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории.

Военные продемонстрировали высокий уровень обучаемости. Это является залогом успешного противодействия террористическим угрозам и гарантией безопасности украинцев,

– отметил он.

Отметим, что в начале августа украинские защитники отрабатывали военные маневры на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине. Туда наведался, в частности, президент Зеленский.