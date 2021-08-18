И днем, и ночью: на Херсонщине тренируются спецназовцы ВСУ – мощное видео
На Херсонщине украинские военные тренируются противодействовать террористическим угрозам. Практические действия они совершенствуют как днем, так и ночью.
Постоянные тренировки обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры, на которые может посягать враг. Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Он отметил, что военные тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным. Это нужно, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных угроз.
Тренировки проходят во взаимодействии с подразделениями:
- Службы безопасности Украины;
- Национальной полиции;
- ГСЧС;
- Национальной гвардии;
- Госпогранслужбы;
- а также местными органами государственной власти и самоуправления.
Украинские военные тренируются на Херсонщине: мощное видео
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Наев пояснил, что спецназовцы усиленно отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, которые передвигаются автомобилями, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории.
Военные продемонстрировали высокий уровень обучаемости. Это является залогом успешного противодействия террористическим угрозам и гарантией безопасности украинцев,
– отметил он.
Отметим, что в начале августа украинские защитники отрабатывали военные маневры на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине. Туда наведался, в частности, президент Зеленский.