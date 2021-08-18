Постійні тренування обумовлені наявністю в регіоні критичних об'єктів інфраструктури, на які може посягати ворог. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Важливо Україна готова відбити повномасштабний напад ворога, – ЗСУ

Він наголосив, що військові тренуються в умовах, максимально наближених до реальних. Це потрібно, аби забезпечити належний рівень захисту як цивільних, так і військових об'єктів від можливих загроз.

Тренування проходять у взаємодії з підрозділами:

Служби безпеки України;

Національної поліції;

ДСНС;

Національної гвардії;

Держприкордонслужби;

а також місцевими органами державної влади та самоврядування.

Українські військові тренуються на Херсонщині: потужне відео

Які завдання поставили перед військовими

Наєв пояснив, що спецпризначенці посилено відпрацьовували механізми виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, які пересуваються автомобілями, а також знищення незаконних збройних формувань на підконтрольній Україні території.

Військові продемонстрували високий рівень навченості. Це є запорукою успішної протидії терористичним загрозам та гарантією безпеки українців,

​– зазначив він.

Зазначимо, що на початку серпня українські захисники відпрацьовували військові маневри на полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині. Туди навідався, зокрема, президент Зеленський.