На Херсонщине водитель Lexus вылетела на встречку и вызвала ДТП: есть жертва
Источник:полиция Херсонщины
В Херсонской области 21 декабря произошло смертельное ДТП. Из-за заснеженной дороги водитель легковушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим авто.
Авария произошла на 480 километре автодороги Харьков – Симферополь. Это в Геническом районе.
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Почему возникло ДТП
Водитель Lexus Lx450 не учла дорожные условия, в частности, заснеженность дорожного покрытия, и выехала на встречную полосу. Там 30-летняя жительница Днепропетровщины столкнулась с автомобилем Ssang Yong Rexton.
Lexus вылетел на встречку / Фото полиции
Есть жертва и пострадавшие
В аварии погиб водитель Ssang Yong Rexton – 33-летний житель Харькова. Его 31-летнюю жену со своим 16-летним братом госпитализировали в реанимацию.
Кроме того, в больницу забрали водителя Lexus и ее 39-летнего пассажира. У них есть травмы различной степени тяжести.
Открыли дело
Правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
В ДТП есть погибший и пострадавший / Фото полиции