На Херсонщине ВСУ разбили артподразделение оккупантов, которое собиралось бомбить мирных
7 апреля 2022 , 11:09Читати новину українською
Источник:пресс-служба Генштаба ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство и уничтожать врага. ВСУ нанесли оккупантам удар в Херсонской области.
Украинские защитники разбили артподразделение российских военных. Видео опубликовали в Генштабе ВСУ.
Обратите внимание Мы не смогли сегодня, но это не значит, что не сможем завтра, – Верещук жителям Херсона
Оккупанты собирались обстреливать мирных
Известно, что артиллерийское подразделение оккупантов готовилось обстреливать мирные населенные пункты. Часть из них сбежала.
К сожалению, часть "освободителей" скрылась. Вместе победим,
– говорится в сообщении.
Украинские военные разбили артподразделение оккупантов: смотрите видео