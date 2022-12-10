Врачи из Херсона придумывали малышам-сиротам болезни, чтобы их не вывезли в Россию

Работники детской областной больницы в Херсоне фальсифицировали медицинские карты детей-сирот, чтобы создать впечатление, что они слишком больны, чтобы двигаться. Таким образом детей хотели уберечь от вывоза в Россию.

Херсонские медики помогли детям избежать вывоза в Россию

В медицинские карточки детям записывали диагнозы, с которыми их нельзя было транспортировать. Об этом рассказала Ольга Пилярская, заведующая отделением реанимации Херсонской детской областной клинической больницы.

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Мы специально написали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать. Мы боялись, что [русские] узнают… [но] мы решили, что спасем детей любой ценой,

– сказала она.

В больнице в Херсоне персонал придумал болезни для 11 заброшенных младенцев, которые находились на попечении медиков. Так им не пришлось отдавать малышей в детский дом, где детям могли выдать российские документы и потенциально вывезти в РФ.

Так, одному ребенку придумали "легочное кровотечение", другому - "неконтролируемые судороги", а еще один нуждался в "искусственной вентиляции легких".

Коммунальный Центр социально-психологической реабилитации детей в селе Степановка Херсонской области также фальсифицировал документы скрыть 52 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Директор заведения Владимир Сагайдак разместил некоторых детей до семи сотрудников, других увезли к дальним родственникам, а некоторые дети постарше остались с ним.

Не всем повезло

Однако не всем детям так повезло: в ноябре стало известно, что оккупанты вывезли питомцев из "Олешковского детского дома-интерната" Херсонского областного совета в оккупированный Крым.

Как пишет AP со ссылкой на местных жителей, в начале полномасштабного вторжения местная группа помощи пыталась спрятать детей в церкви, но россияне обнаружили их через несколько месяцев, вернули в детский дом, а затем "эвакуировали".