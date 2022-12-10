Херсонські медики допомогли дітям уникнути вивезення у Росію

У медичні картки дітям записували діагнози, з якими їх не можна було транспортувати. Про це розповіла Ольга Пілярська, завідувачка відділення реанімації Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.

Читайте також Атака "шахідами" Півдня, чому Путін наважився покидати свій бункер: хронологія 290 дня війни

Ми навмисне написали неправдиву інформацію про те, що діти хворі і їх не можна транспортувати. Ми боялися, що [росіяни] дізнаються… [але] ми вирішили, що врятуємо дітей за будь-яку ціну,

— сказала вона.

У лікарні в Херсоні персонал вигадав хвороби для 11 покинутих немовлят, які перебували під опікою медиків. Так їм не довелося віддавати малечу до дитячого будинку, де дітям могли видати російські документи та потенційно вивезти до РФ.

Так, одній дитині вигадали "легеневу кровотечу", іншій — "неконтрольовані судоми", а ще одна потребувала "штучної вентиляції легенів".

Комунальний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Степанівка Херсонської області також фальсифікував документи, щоби приховати 52 дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей.

Директор закладу Володимир Сагайдак розмістив деяких дітей до семи співробітників, інших відвезли до далеких родичів, а деякі старші діти залишилися з ним.

Не всім пощастило

Однак не всім дітям так пощастило: у листопаді стало відомо, що окупанти вивезли вихованців з "Олешківського дитячого будинку-інтернату" Херсонської обласної ради до окупованого Криму.

Як пише AP з посиланням на місцевих жителів, на початку повномасштабного вторгнення місцева група допомоги намагалася сховати дітей у церкві, але росіяни знайшли їх через кілька місяців, повернули до дитячого будинку, а потім "евакуювали".