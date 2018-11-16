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      Херсонские перевозчики самовольно подняли стоимость проезда

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      Транспортный коллапс в Херсоне
      Транспортный коллапс в Херсоне / inforesist.org/

      В Херсоне перевозчики самовольно установили тариф в 8 гривен, несмотря на решение суда о приостановлении действия решения горсовета о повышении цен на проезд в маршрутных автобусах с 4 до 6 гривен.

      Об этом сообщает мисеве издание Херсон daily.

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      По информации СМИ, на маршрут вышло только 77 автобусов из 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной машины.

      Поэтому активисты Херсона требуют от городского главы Владимира Николаенко и руководства гортрансуправления расторгнуть договоры с маршрутчиками-саботажниками и уволить директора КП Херсонкоммунтранссервис за поддержку забастовки перевозчиков.


      Восемь гривен требуют перевозчики в Херсоне, несмотря на решение суда и городской власти

      Отметим, 9 ноября Херсонский окружной административный суд удовлетворил иск депутата горсовета Дмитрия Ильченко о приостановлении действия нового тарифа на перевозку в 6 гривен вместо четырех гривен.

      Напомним, транспортные коллапсы в последнее время наблюдали жители нескольких городов Украины. В частности, в Тернополе перевозчики бастовали и согласились вернуться на маршруты только после того, как им сообщили о возможности потери лицензии. А вот в Черкассах перевозчики наотрез отказались бесплатно возить школьников и пенсионеров и объявили забастовку. Ведь, по их словам, давно работают себе в убыток.

      Теги: Новости Украины Транспорт протесты Новости Херсона
      Источник: 24 Канал
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