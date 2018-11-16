Херсонські перевізники самовільно підняли вартість проїзду

У Херсоні перевізники самовільно встановили тариф у 8 гривень, незважаючи на рішення суду про призупинення дії рішення міськради про підвищення цін на проїзд в маршрутних автобусах з 4 до 6 гривень.

Про це повідомляє місеве видання Херсон daily.

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За інформацію ЗМІ, на маршрут вийшло лише 77 автобусів з 489. Деякі приватні підприємства не випустили в рейс жодної машини.

Через це активісти Херсона вимагають від міського голови Володимира Миколаєнка та керівництва гортрансуправління розірвати договори з маршрутниками-саботажниками та звільнити директора КП Херсонкомунтранссервіс за підтримку страйку перевізників.

Вісім гривень вимагають перевізники у Херсоні, попри рішення суду та міської влади

Зазначимо, 9 листопада Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив позов депутата міськради Дмитра Ільченка про призупинення дії нового тарифу на перевезення в 6 гривень замість чотирьох гривень.

Нагадаємо, транспортні колапси останнім часом спостерігали мешканці кількох міст України. Зокрема, у Тернополі перевізники страйкували і погодилися повернутися на маршрути тільки після того, як їм повідомили про можливість втрати ліцензії. А от у Черкасах перевізники навідріз відмовилися безкоштовно возити школярів та пенсіонерів і оголосили страйк. Адже, за їхніми словами, давно працюють собі у збиток.