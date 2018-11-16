15:25
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Херсонські перевізники самовільно підняли вартість проїзду

      253 Читать новость на русском
      Транспортний колапс в Херсоні
      Транспортний колапс в Херсоні / inforesist.org/

      У Херсоні перевізники самовільно встановили тариф у 8 гривень, незважаючи на рішення суду про призупинення дії рішення міськради про підвищення цін на проїзд в маршрутних автобусах з 4 до 6 гривень.

      Про це повідомляє місеве видання Херсон daily.

      Читайте також: Транспортний колапс у Херсоні: від безвиході для пасажирів до "розв'язання" проблеми з гумором

      За інформацію ЗМІ, на маршрут вийшло лише 77 автобусів з 489. Деякі приватні підприємства не випустили в рейс жодної машини.

      Через це активісти Херсона вимагають від міського голови Володимира Миколаєнка та керівництва гортрансуправління розірвати договори з маршрутниками-саботажниками та звільнити директора КП Херсонкомунтранссервіс за підтримку страйку перевізників.
      Вісім гривень вимагають перевізники у Херсоні, попри рішення суду та міської влади

      Зазначимо, 9 листопада Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив позов депутата міськради Дмитра Ільченка про призупинення дії нового тарифу на перевезення в 6 гривень замість чотирьох гривень. 

      Нагадаємо, транспортні колапси останнім часом спостерігали мешканці кількох міст України. Зокрема, у Тернополі перевізники страйкували і погодилися повернутися на маршрути тільки після того, як їм повідомили про можливість втрати ліцензії. А от у Черкасах перевізники навідріз відмовилися безкоштовно возити школярів та пенсіонерів і оголосили страйк. Адже, за їхніми словами, давно працюють собі у збиток.

      Теги: Новини України Транспорт Новини Херсона протести
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      сьогодні , 15:00 "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      Артем Овдієнко 243
      Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      сьогодні , 14:25 Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      Яніна Ткачук 1861
      Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      сьогодні , 12:01 Шахрайська схема: чи є зв'язок між Проданом та Гройсманом
      Артем Овдієнко 730
      Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй
      сьогодні , 10:19 Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй
      404
      З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      сьогодні , 09:30 З шоу-бізнесу у політику: хто з українських зірок мав мандат і що з цього вийшло
      1829
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Кандидат-невдаха від ПР знищив дорогу, яку побудував перед виборами
       5 листопада 2012 , 22:22
      Карикатура тижня: велорейтинг Кличка
       24 квітня 2016 , 19:02 1
      Черговий скандал з Озілом – тренера збірної Німеччини не пустили через нього на тренування
       26 вересня , 14:55
      "Письма счастья" вернулись – теперь виноват собственник, а не водитель
       27 вересня , 10:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук