В херсонских школах и детсадах возобновляют обучение, но в онлайн-формате
Источник:Херсонский городской совет
В Херсоне с 14 марта возобновят учебный процесс в школах, детских садах и профтехучилищах. Однако обучение будет проходить в дистанционном формате или приближенном к нему.
В первую неделю для педагогов психологи проведут разнообразные тренинги, в частности о преодолении страха у детей и возвращении в обычную жизнь, дадут советы, как бороться со стрессом и паническими атаками.
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В то же время, для родителей детей также подготовят памятки "Упражнения против стресса", "Как поддержать ребенка во время бомбардировки" и другое.
Психологические службы учебных заведений будут работать как кризисные центры психологической помощи, куда смогут обратиться все участники образовательного процесса.
Расписание и подача материалов
Каждое учебное заведение индивидуально продумало формат онлайн-встреч. Скорректировало расписание занятий, учитывая условия доступа к школьной платформе и возможности ее использования.
На сайтах учебных заведений будут размещены ссылки на всеукраинские онлайн-платформы для учащихся.
Что делать ученикам, выехавшим из Херсона
Школьники, выехавшие за пределы города, по заявлению родителя имеют право продолжить учебу в заведении по месту временного пребывания или перейти на индивидуальную форму обучения.
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