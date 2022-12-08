Пытали, заставляли кричать "слава Путину и Шойгу", – волонтер о 54 сутках содержания в СИЗО

В освобожденном от оккупантов Херсоне сейчас проходят реабилитацию бывшие пленные, находившиеся в застенках россиян. Сейчас они работают с психологами, проходят реабилитацию, но забудут ужасные дни в тюрьме еще не скоро.

54 суток провел в изоляторе временного содержания, где его пытали оккупанты, волонтер и бывший пленный Роман Баклажов. Он рассказал 24 каналу, что его забрали из собственного дома и бросили за решетку.

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Искали людей с оружием

По его словам, он с 2014 года являлся членом "Правого сектора", затем покинул эту организацию.

Меня приводили на допрос, спрашивали, кого я знаю из "Правого сектора" и все прочее. Но я отвечал, что это было 8 лет назад, и я ничего не помню. Называл фамилии тех ребят, о которых знал, что они уехали из города, чтобы их не задержали.

– вспомнил волонтер.

Он отметил, что россияне в первую очередь искали оружие и потому искали людей, у кого оно могло быть – представителей терробороны, бывших атовцев, работников полиции.

"К нам в камеру даже заводили деда, который уже 20 лет как на пенсии и не работает в полиции, но он все равно был задержан", - рассказал Баклажов.

Оказывали психологическое давление

Роман отметил, что оккупанты по несколько раз в день оказывали на пленныхпсихологическое давление и заставляли петь гимн России.

В любое время суток могла открыться дверь камеры. Надо было встать у нар и сказать: "Слава Путину, слава России, слава Шойгу",

– отметил он.

Волонтер вспомнил, что сначала его заключение россияне кормили один раз в день: с утра была гречневая каша, а вечером давали что-то похожее на чай.

"Позже питание улучшилось, начали давать пищу три раза в сутки, но маленькими порциями, так что все время чувствовался голод", – говорит он.

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Пытали ФСБшники

По словам бывшего пленника, задерживали его одни люди, а отпускали другие. Пытали их ФСБшники.

Если им не понравилось, как человек с ними общался, они говорили надзирателям, а те потом вытаскивали человека в коридор, избивали его и издевались.

– подчеркнул он.

Баклажов упомянул, что в тюрьме первоначально находились представители регулярных русских войск, главный у них был – водитель БТР. Затем последовала ротация и их сменили на работников российской пенитенциарной службы из Алтайского края.

"Мы поняли, откуда они, из их разговоров. Они относились более лояльно и адекватно, чем военные", - говорит он.

Украли 500 долларов

Волонтер рассказал об освобождении. Как-то в воскресенье вечером его вызвали на допрос и спросили: "Ты еще будешь заниматься тем, чем занимался?"

"Я ответил, что нет, тогда они сказали, что пообщаются с руководством и может завтра выпустят меня. На следующий вечер меня освободили", – отметил он.

По его словам, через неделю к нему домой приехали с проверкой.

Дома никого не было, я был в магазине. У нас провели обыск, украли 500 долларов и старую читалку – видимо, решили, что это планшет,

– подчеркнул он.

Баклажов отметил, что сейчас идет его реабилитация. Также он ездил на ретрит в Закарпатье.

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