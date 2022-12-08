Пытали, заставляли кричать "слава Путину и Шойгу", – волонтер о 54 сутках содержания в СИЗО
В освобожденном от оккупантов Херсоне сейчас проходят реабилитацию бывшие пленные, находившиеся в застенках россиян. Сейчас они работают с психологами, проходят реабилитацию, но забудут ужасные дни в тюрьме еще не скоро.
54 суток провел в изоляторе временного содержания, где его пытали оккупанты, волонтер и бывший пленный Роман Баклажов. Он рассказал 24 каналу, что его забрали из собственного дома и бросили за решетку.
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Искали людей с оружием
По его словам, он с 2014 года являлся членом "Правого сектора", затем покинул эту организацию.
Меня приводили на допрос, спрашивали, кого я знаю из "Правого сектора" и все прочее. Но я отвечал, что это было 8 лет назад, и я ничего не помню. Называл фамилии тех ребят, о которых знал, что они уехали из города, чтобы их не задержали.
– вспомнил волонтер.
Он отметил, что россияне в первую очередь искали оружие и потому искали людей, у кого оно могло быть – представителей терробороны, бывших атовцев, работников полиции.
"К нам в камеру даже заводили деда, который уже 20 лет как на пенсии и не работает в полиции, но он все равно был задержан", - рассказал Баклажов.
Оказывали психологическое давление
Роман отметил, что оккупанты по несколько раз в день оказывали на пленныхпсихологическое давление и заставляли петь гимн России.
В любое время суток могла открыться дверь камеры. Надо было встать у нар и сказать: "Слава Путину, слава России, слава Шойгу",
– отметил он.
Волонтер вспомнил, что сначала его заключение россияне кормили один раз в день: с утра была гречневая каша, а вечером давали что-то похожее на чай.
"Позже питание улучшилось, начали давать пищу три раза в сутки, но маленькими порциями, так что все время чувствовался голод", – говорит он.
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Пытали ФСБшники
По словам бывшего пленника, задерживали его одни люди, а отпускали другие. Пытали их ФСБшники.
Если им не понравилось, как человек с ними общался, они говорили надзирателям, а те потом вытаскивали человека в коридор, избивали его и издевались.
– подчеркнул он.
Баклажов упомянул, что в тюрьме первоначально находились представители регулярных русских войск, главный у них был – водитель БТР. Затем последовала ротация и их сменили на работников российской пенитенциарной службы из Алтайского края.
"Мы поняли, откуда они, из их разговоров. Они относились более лояльно и адекватно, чем военные", - говорит он.
Украли 500 долларов
Волонтер рассказал об освобождении. Как-то в воскресенье вечером его вызвали на допрос и спросили: "Ты еще будешь заниматься тем, чем занимался?"
"Я ответил, что нет, тогда они сказали, что пообщаются с руководством и может завтра выпустят меня. На следующий вечер меня освободили", – отметил он.
По его словам, через неделю к нему домой приехали с проверкой.
Дома никого не было, я был в магазине. У нас провели обыск, украли 500 долларов и старую читалку – видимо, решили, что это планшет,
– подчеркнул он.
Баклажов отметил, что сейчас идет его реабилитация. Также он ездил на ретрит в Закарпатье.
Другие зверства оккупантов: ужасные истории
- Елена Бийовская - операционная сестра, которая в команде врачей 555-го военного госпиталя спасала украинских бойцов, попала в плен. По ее словам, психологически и физически там было тяжело. Ее держали в камере на 6 мест, в которой находилось 40 человек. Елена жила на верхней полке еще с двумя девушками. Все остальные девушки жили на каждой полке по три, а остальные – на полу. Так они жили неделю, а потом приехали в Таганрог.
- Медик Виктория Обидина провела в плену 165 ужасных дней. На "Азовстале" она была вместе с 4-летней дочерью, после эвакуации из Мариуполя их разлучили. Женщину в плену после многих допросов вынудили дать так называемое "интервью" российским СМИ. Россияне сразу сказали все, что она должна говорить. Когда она пыталась пересказать своими словами, они останавливали съемку, били ее по ребрам и продолжали дальше снимать.
- Жена защитника Мариуполя Оксана Дубик рассказала, что ее муж находится в плену. Власти передают новости, но этого все равно мало, потому что нет никакой информации о нем. Ее муж ранен, имеет перелом ноги. Он таким уходил из Азовстали. В неволе похудел до 52 килограммов. Эти новости она получила от вышедших ребят. Оксана не знает, где находится ее муж.