54 доби провів в ізоляторі тимчасового тримання, де його катували окупанти, волонтер і колишній полонений Роман Баклажов. Він розповів 24 каналу, що його забрали з власної оселі та кинули за ґрати.

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Шукали людей зі зброєю

За його словами, він з 2014 року був членом "Правого сектора", потім покинув цю організацію.

Мене приводили на допит, запитували, кого я знаю з "Правого сектора" і все таке інше. Але я відповідав, що це було 8 років тому і я нічого не пам'ятаю. Називав прізвища тих хлопців, про яких знав, що вони виїхали з міста, щоб їх не затримали,

– згадав волонтер.

Він зазначив, що росіяни в першу чергу шукали зброю і тому шукали людей, у кого вона могла бути, – представників тероборони, колишніх атовців, працівників поліції.

"До нас у камеру навіть заводили діда, який вже 20 років як на пенсії й не працює в поліції, але його все одно було затримано", – розповів Баклажов.

Чинили психологічний тиск

Роман зауважив, що окупанти на полонених по кілька разів на день чинили психологічний тиск і змушували співати гімн Росії.

У будь-який час доби могли відчинитись двері до камери. Треба було встати біля нар і сказати: "Слава Путіну, слава Росії, слава Шойгу",

– зазначив він.

Волонтер згадав, що спочатку його ув'язнення росіяни годували один раз на день: з ранку була гречана каша, а ввечері давали щось схоже на чай.

"Пізніше годування покращилось, почали давати їжу три рази на добу, але маленькими порціями, так що весь час відчувався голод", – мовить він.

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Катували ФСБшники

За словами колишнього полоненого затримували його одні люди, а відпускали інші. Катували їх ФСБшники.

Якщо їм не сподобалось, як людина з ними спілкувалась, вони говорили наглядачам, а ті потім витягували ту людину до коридора, били її та знущались,

– наголосив він.

Баклажов згадав, що у тюрмі спочатку були представники регулярних російських військ, головний у них був – водій БТР. Потім відбулась ротація і їх змінили на працівників російської пенітенціарної служби з Алтайського краю.

"Ми зрозуміли, звідки вони, з їх розмов. Вони ставилися лояльніше й адекватніше, ніж військові", – мовить він.

Вкрали 500 доларів

Волонтер розповів про звільнення. Якось у неділю ввечері його викликали на допит і запитали: "Ти ще будеш займатися тим, чим займався?".

"Я відповів, що ні, тоді вони сказали, що поспілкуються з керівництвом і може завтра звільнять мене. Наступного вечора мене звільнили", – зазначив він.

За його словами, за тиждень до нього додому приїхали з перевіркою.

Вдома нікого не було, я був у крамниці. В нас провели обшук, вкрали 500 доларів та стару читалку – мабуть, вирішило, що то планшет,

– наголосив він.

Баклажов зауважив, що зараз триває його реабілітація. Також він їздив на ретріт на Закарпаття.

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