Херсонское подполье пообещало награду за голову коллаборанта Стремоусова

По всему Херсону появились листовки, в которых предлагают награду за голову предателя Украины Кирилла Стремоусова. Отмечается, что развешало их местное подполье.

Об этом написали в телеграмм-канале "Украина: оперативно". На открытках сообщили, что за голову коллаборанта Кирилла Стремоусова обещают 500 тысяч гривен.

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Ответ коллаборанту

Отмечается, что так херсонцы решили ответить предателю на его циничное намерение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Стремоусов якобы хочет попросить главу Кремля присоединить Херсонскую область в состав государства-агрессора.

"Стремоусов, Херсон всегда будет Украиной! А ты, сладенький, подписал себе смертный приговор. Мы объявляем охоту на тебя. Цена за твою козлиную головушку – 500 000 гривен", – отметили открытках.



На коллаборанта Стремоусова объявили охоту / Фото с телеграммы "Украина: оперативно"

Угроза реальна

По информации, с начала вторжения России несколько партнеров Стремоусова уже отправили на тот свет. Учитывая это, нынешняя угроза вполне реальна.

Что известно об изменнике Стремоусове

По информации, еще до начала русско-украинской войны, а также во время нее Кирилл Стремоусов устраивал пророссийские митинги в Херсоне. Кроме того, часто совершал противоправные действия и имел стычки с полицией.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и установления оккупационных властей в Херсонской области Стремоусов начал активно сотрудничать с ними. Уже 4 марта 2022 стало известно, что он угрожает российским заключением всем, кто выступает против "русского мира".

Позже, 17 марта 2022 года, Херсонская областная прокуратура открыла против коллаборанта Стремоусова уголовное производство. Ему инкриминируют госсовет – предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенной в условиях военного положения.

Сегодня, 11 мая, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что главный коллаборант из Херсона и ставленник Кремля на этой территории Кирилл Стремоусов заявил, что якобы нужно "присоединить Херсонскую область к Крыму". То есть предатель Украины решил, что проводить референдум слишком долго, поэтому решил подготовить обращение к Путину с просьбой присоединить область к также временно оккупированному россиянами Крыму.

Подоляк заявил, что единственное, что могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – это просьба о помиловании после суда над ними. В то же время подчеркнул, что украинская армия обязательно освободит Херсонщину.

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