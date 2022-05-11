Херсонское подполье пообещало награду за голову коллаборанта Стремоусова
Источник:телеграмм "Україна: оперативно"
По всему Херсону появились листовки, в которых предлагают награду за голову предателя Украины Кирилла Стремоусова. Отмечается, что развешало их местное подполье.
Об этом написали в телеграмм-канале "Украина: оперативно". На открытках сообщили, что за голову коллаборанта Кирилла Стремоусова обещают 500 тысяч гривен.
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Ответ коллаборанту
Отмечается, что так херсонцы решили ответить предателю на его циничное намерение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Стремоусов якобы хочет попросить главу Кремля присоединить Херсонскую область в состав государства-агрессора.
"Стремоусов, Херсон всегда будет Украиной! А ты, сладенький, подписал себе смертный приговор. Мы объявляем охоту на тебя. Цена за твою козлиную головушку – 500 000 гривен", – отметили открытках.
На коллаборанта Стремоусова объявили охоту / Фото с телеграммы "Украина: оперативно"
Угроза реальна
По информации, с начала вторжения России несколько партнеров Стремоусова уже отправили на тот свет. Учитывая это, нынешняя угроза вполне реальна.
Что известно об изменнике Стремоусове
- По информации, еще до начала русско-украинской войны, а также во время нее Кирилл Стремоусов устраивал пророссийские митинги в Херсоне. Кроме того, часто совершал противоправные действия и имел стычки с полицией.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину и установления оккупационных властей в Херсонской области Стремоусов начал активно сотрудничать с ними. Уже 4 марта 2022 стало известно, что он угрожает российским заключением всем, кто выступает против "русского мира".
- Позже, 17 марта 2022 года, Херсонская областная прокуратура открыла против коллаборанта Стремоусова уголовное производство. Ему инкриминируют госсовет – предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенной в условиях военного положения.
- Сегодня, 11 мая, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что главный коллаборант из Херсона и ставленник Кремля на этой территории Кирилл Стремоусов заявил, что якобы нужно "присоединить Херсонскую область к Крыму". То есть предатель Украины решил, что проводить референдум слишком долго, поэтому решил подготовить обращение к Путину с просьбой присоединить область к также временно оккупированному россиянами Крыму.
- Подоляк заявил, что единственное, что могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – это просьба о помиловании после суда над ними. В то же время подчеркнул, что украинская армия обязательно освободит Херсонщину.
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