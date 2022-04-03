В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли дети
3 апреля 2022 , 09:36Читати новину українською
На территории временно захваченной Херсонской области продолжаются активные обстрелы. Среди погибших от вражеского огня есть дети.
Ситуация в Херсонской области остается сложной. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.
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На территории области продолжаются взрывы и обстрелы. Среди погибших есть дети. Из-за убийства гражданского населения прокуратура открыла ряд производств,
– говорится в сообщении.
В селах, где находятся русские военные, ситуация очень критична. Там уничтожена практически вся социальная инфраструктура.
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