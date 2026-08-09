Украинские морские беспилотники Barracuda вновь продемонстрировали свои возможности в действии на южном направлении. Их работу показали в 40-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

Подробности операции в Херсонской области

По данным разведки бригады, на этом участке побережья происходила ротация российских оккупационных войск. Поэтому бойцы решили нанести удар с помощью морских беспилотных комплексов.

Российские военные пытались помешать проведению операции, атаковав морские БПЛА реактивными дронами "Герань-4 Сикер". Несмотря на два удара с воздуха, оккупанты уничтожили лишь один украинский катер, тогда как остальные продолжили выполнять задачу.

Из нужной точки защитники запустили FPV-дроны, которые доставили дроны-матки Barracuda. Операторы обнаружили российские лодки с десантом и нанесли по ним удар.

Дроны "Barracuda" нанесли удары по российским катерам с десантом: смотрите видео

Результат операции – ротация противника сорвана, вражеский десант уничтожен,

– добавили в бригаде.

Что известно о дронах Barracuda?

Как напомнил Militarnyi, о существовании дрона Barracuda впервые стало известно в августе 2025 года. Бойцы спецподразделения "Баракуда" сообщили, что самостоятельно разработали и используют аппарат для защиты украинских берегов.

В зависимости от конфигурации такие катера могут выполнять различные задачи – от разведки, транспортировки и эвакуации до установки мин, доставки боеприпасов и ретрансляции связи. Отдельные модификации работают в качестве носителей FPV-дронов, средств радиоэлектронной борьбы, дистанционно управляемого вооружения или несут взрывную боевую часть.

Кстати, Силы обороны нанесли удар по объектам противника на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в Черном море. Ее россияне использовали для размещения средств наблюдения.