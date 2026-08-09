Українські морські безпілотники Barracuda знову показали себе в дії на південному напрямку.Їхню роботу показали у 40-й окремій бригаді морської піхоти ВМС ЗСУ.

Деталі операції на Херсонщині

За даними розвідки бригади, на цій ділянці узбережжя відбувалась ротація російських окупаційних військ. Тож бійці вирішили завдати удару за допомогою морських безпілотних комплексів.

Російські військові намагалися завадити проведенню операції, атакувавши морські БпЛА реактивними дронами "Герань-4 Сикер". Попри два удари з повітря, окупанти знищили лише один український катер, тоді як решта продовжила виконувати завдання.

З потрібної точки захисники випустили FPV-дрони, які доставили дрони-матки Barracuda. Оператори виявили російські човни з десантом і вдарили по них.

Дрони Barracuda відпрацювали по російських човнах з десантом: дивіться відео

Результат операції – ротацію противника зірвано, ворожий десант знищено,

– додали у бригаді.

Що відомо про дрони Barracuda?

Як нагадав Militarnyi, про існування дрона Barracuda вперше стало відомо в серпні 2025 року. Бійці спецпідрозділу "Баракуда" повідомили, що самостійно розробили та використовують апарат для захисту українських берегів.

Залежно від конфігурації такі катери можуть виконувати різні завдання – від розвідки, транспортування та евакуації до встановлення мін, доставки боєприпасів і ретрансляції зв'язку. Окремі модифікації працюють як носії FPV-дронів, засобів радіоелектронної боротьби, дистанційно керованого озброєння або несуть вибухову бойову частину.

До речі, Сили оборони уразили об’єкти противника на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. Її росіяни використовували для розміщення засобів спостереження.