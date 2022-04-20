В Херсонской области оккупанты проводили разведку боем в сторону Днепропетровщины

В Херсонской области российские оккупанти пытались провести разведку боем. Однако украинские защитники нанесли захватчикам сокрушительные потери.

Украинские военные уже 55 дней героически сражаются с оккупантами. Однако на линии огня до сих пор стабильно напряженная ситуация.

К теме Украинские ПВО за сутки уничтожили самолет, вертолет, беспилотники и ракету врага

Оккупанты проводили разведку боем

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что на севере Херсона российские оккупанты проводили разведку боем в сторону Днепропетровщины. Они действовали под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах.

Однако (враг – 24 канал) был остановлен огневым поражением наших подразделений, понес потери и отступил на предыдущий рубеж,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, при попытке вертолета Ка-52 осуществить пуски на поражение, украинские подразделения ПВО открыли огонь. Это заставило захватчиков неприцельно отстреляться и скрыться.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":

Стоит посмотреть – Климкин назвал минимальный сценарий для Путина