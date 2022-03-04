В Херсонской области оккупанты выдали очередной фейк о том, что Зеленский покинул Украину

В Херсонской области российские оккупанты пытаются разными методами деморализовать общество. В частности, они выдали очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул страну.

Это откровенное вранье. Президент Владимир Зеленский никуда не убегал и находится в Киеве.

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Президент в Киеве. Он со своим народом!,

– подчеркнули в Верховной Раде.

Всеми возможными способами распространяют эту информацию знакомым, друзьям и родственникам из Херсонской области.

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