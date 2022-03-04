Це відверта брехня. Президент Володимир Зеленський нікуди не тікав і наразі перебуває у Києві.

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Президент в Києві. Він зі своїм народом!,

– підкреслили у Верховній Раді.

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Президент в Києві й зі своїм народом: на Херсонщині окупанти видали черговий фейк про те, що Зеленський покинув Україну