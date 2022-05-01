В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО Назар Кагальняк

Российские оккупанты похитили в Херсонской области участника АТО Назара Кагальняка. Мужчину жестоко пытали. В результате полученных травм он скончался.

Назар Кагальняк был участником АТО. Однако участие в войне 2022 он не принимал. Ведь у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем – после АТО он перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце. У него стоял кардиостимулятор.

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Оккупанты похитили его из дома в селе Абрикосовка в Херсонской области. После этого жестоко избивали и подвергали пыткам. Только за то, что он бывший участник боевых действий.

"Пытки Назара – это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава Вооруженных Сил, которые сложили оружие, а также прекратили участие в военных действиях в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны никоим образом преследоваться", — подчеркнула уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

После пыток изуродованного Назара привезли домой. Однако дома его состояние только ухудшилось. Когда оно стало критическим, мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался.

По свидетельству его друга – заведующего кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Ивана Мойсиенко, у Назара Кагальняка осталось четверо детей, двое из которых – несовершеннолетние. Также у него двое внуков. Последние пять лет он жил сам, ухаживая за детьми. Самый маленький из них, ребенком с ограниченными возможностями, учится в первом классе.

"Теперь мы должны сделать все, что бы убийство Назара Кагальняка стало гвоздем в гробу рашизма и тех конкретных военных преступников, которые его представляют", — подчеркнул Иван Мойсиенко.