В Херсонской области после "референдума" может начаться "мобилизация" местных в армию России

В Херсонской области россияне планируют провозгласить так называемую "херсонскую народную республику". Среди местных жителей распространяется информация, что после оглашения результатов "референдума" оккупанты начнут "мобилизовывать" их в ряды вооруженных сил России.

Об этом говорится в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Следует отметить, что для фальсификации результатов "референдума" россияне планируют использовать персональные данные жителей региона, которые они собирают при выдаче так называемой "гуманитарной помощи".

На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "херсонской народной республики",

– сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Херсонской области российские военные готовятся к псевдореферендуму и даже печатают бюллетени. Во время его проведения оккупанты планируют закрыть Херсон на въезде и выезде и отключить связь.

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