В Херсонской области россияне обстреливают склады с аммиачной селитрой

В Херсонской области оккупанты ударили по складам со взрывоопасными веществами: аммиаком и селитрой. К счастью, промахнулись, но снаряд прилетел совсем рядом.

Ранее подобные обстрелы уже фиксировали в Краматорске и Харьковщине. Местные жители показали, какая огромная воронка образовалась на месте прилета.

К теме Россияне использовали химоружие под Гостомелем, это мог быть зарин, – легионер

Оккупанты целили в склады с аммиаком и селитрой

В ночь на 3 июля россияне обстреляли Херсонскую область. Страшно и представить, что было бы, если бы снаряд попал туда, куда планировалось. На месте удара в земле образовалась огромная дыра.

На видео местные жители Херсонской области зафиксировали результат ночных обстрелов вражескими снарядами их населенного пункта. Недалеко от места попадания находятся склады со взрывоопасными веществами: аммиаком и селитрой,

– говорится в сообщении.

Оперативное командование войск "Каховка" отмечает, что россияне делают это намеренно.

Противник целенаправленно обстреливает как промышленные объекты, так и мирные кварталы, пытаясь сломать дух украинского народа, загнав в панику и пробудив страх. Но украинцы привыкли к испытаниям и нас так просто не запугать. Как бы сложно и тяжело нам ни было, мы вместе дойдем до общей цели, мы – победим!,

– говорится в сообщении.

Аммиачная селитра чрезвычайно опасна

Напомним, что в 2020 году в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, разрушившая несколько кварталов города. Взрыв разрушил несколько районов – дома потеряли более 300 тысяч человек. В результате взрывов погибли 214 человек, а еще более 6 тысяч получили ранения. Аммиачная селитра чрезвычайно пожароопасна.

К слову, 11 мая в Краматорском районе Донецкой области вражеские обстрелы повредили состав с аммиачной селитрой. К счастью, пострадавших нет. 16 мая оккупанты попали в состав с аммиачной селитрой. Здесь тоже чудом обошлось без жертв.

К теме – россияне беспощадно обстреливают Харьков – смотрите видео