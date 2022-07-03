Раніше схожі обстріли вже фіксували в Краматорську та на Харківщині. Місцеві жителі показали, яка величезна вирва утворилася на місці "прильоту".

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Окупанти цілили у склади з аміаком та селітрою

У ніч проти 3 липня росіяни обстріляли Херсонську область. Страшно й уявити що було б, якби снаряд влучив у туди, куди планувалося. У місці удару в землі утворилась величезна діра.

На відео місцеві жителі Херсонської області зафіксували результат нічного обстрілу ворожими снарядами їх населеного пункту. Неподалік від місця влучання знаходяться склади з вибухонебезпечними речовинами: аміаком та селітрою,

– мовиться в повідомленні.

Оперативне командування військ "Каховка" наголошує, що росіяни роблять це навмисно.

Противник ціленаправлено обстрілює, як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх. Але українці звикли до випробувань і нас так просто не залякати. Як би складно і важко нам не було, ми разом дійдемо до спільної мети, ми – переможемо!,

– мовиться в повідомленні.

Аміачна селітра надзвичайно небезпечна

Нагадаємо, що у 2020 році в порту Бейрута вибухнула аміачна селітра, яка зруйнувала кілька кварталів міста. Вибух зруйнував кілька районів – домівки втратили понад 300 тисяч людей. Внаслідок вибухів загинули 214 людей, а ще понад 6 тисяч – отримали поранення. Аміачна селітра є надзвичайно пожежонебезпечною.

До слова, 11 травня у Краматорському районі у Донецькій області ворожі обстріли пошкодили склад з аміачною селітрою. На щастя, постраждалих немає. 16 травня окупанти поцілили у склад з аміачною селітрою. Тут також дивом обійшлося без жертв.

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