В Херсонской области россияне продолжают укреплять свои позиции ворованным бетоном

Россияне, опасаясь контрнаступления ВСУ, всеми способами пытаются удержаться на временно оккупированных территориях Херсонской области. Так, захватчики начали делать укрепления из ворованного бетона.

Для этого кафиры "отжали" у местных предпринимателей цементные заводы и запустили их работу для обеспечения собственных нужд. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута во время брифинга 27 мая.

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Захватчики пытаются закрепиться на Херсонщине

Лагута рассказал, что кроме краденого бетона, российские кафиры в Херсонской области также снимают плиты на отдельных порогах и используют их для возведения своих укреплений.

Все это свидетельствует о том, что они постараются удержать захваченные территории. Впрочем, об этом известно Вооруженным Силам Украины и Генеральному штабу. Думаю, как только к нам придет такое важное и необходимое оружие, то никакие укрепления россиянам не помогут.

– подчеркнул глава Херсонской ОВА.

К слову, чиновник также добавил, что ситуация на Каховской гидроэлектростанции, тоже временно оккупированная россиянами, остается контролируемой . Лагута подтвердил, что сброс воды произошел, впрочем, экологической катастрофы нет.

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Кроме того, глава областной военно-гражданской администрации отметил, что кафиры не выпускают украинцев с захваченных ими территорий Херсона. Раньше граждане Украины еще имели возможность уезжать в сторону Николаева. Кроме того, колонны машин кафиры пропускали в Кривой Рог. Однако сейчас выезд из области полностью закрыт.

Около 200 автомобилей выехали в направлении Запорожской области, мы их сопровождали, но это одиночные случаи.

– добавил Лагута.

Последние новости из Херсонской области: коротко

Украинский истребитель МиГ-29 в небе над Херсонщиной сбил российский Су-35 , охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Это произошло 27 мая и пополнило копилку уничтоженных российских дорогостоящих "птичек" на еще одну единицу.

Ситуация в Южном направлении остается напряженной, после ряда неудач в регионе россияне начали подтягивать свои резервы с временно оккупированного полуострова Крым.

Фланговый защитник Сборной Украины по футболу Александр Караев рассказал , как его родные в Херсоне переживают временную оккупацию. Спортсмен отметил, что россияне конфискуют все, что имеет хоть какую-то ценность, а обитающие у моря родственники постоянно слышат вражеские обстрелы в сторону Одессы и Николаева.

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