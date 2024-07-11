В Херсонской области враг сбросил взрывчатку на спасателей: каково их состояние

В Херсонской области утром 11 июля россияне сбросили взрывчатку на спасателей. Они прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать пожар, который также вызвал враг.

К счастью, никто из личного состава в результате этого инцидента не пострадал. Ведь спасатели успели зайти в безопасное место.

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Что известно об инциденте со спасателями в Херсонской области

В ГСЧС рассказали, что сначала на территории Белозерской территориальной общины Херсонской области из-за вражеского обстрела возник пожар, на место происшествия прибыли пожарные. Однако во время ликвидации огня оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожарных.

В конце концов последствий инцидента удалось избежать, ведь спасатели успели укрыться от вражеской взрывчатки.

Враг сбросил на спасателей взрывчатку, когда те тушили пожар / Фото ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что, в целом, в течение суток чрезвычайники ликвидировали 31 пожар, вызванный вражескими обстрелами. В результате атак горели жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые здания, автомобили и складские помещения.

Также ликвидирован 21 пожар в экосистемах общей площадью 35,3 гектара.