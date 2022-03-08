В Херсонской области сбили российский самолет: один пилот катапультировался

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что утром 8 марта наши военные из Stinger сбили рашистский самолет над Белозеркой (Херсонская область).

Обломки сбитого самолета упали в селе Кизомыс, расположенном в 12 километрах от Белозерки. И хотя эти территории временно оккупированы, наши защитники продолжают оказывать там достойное сопротивление врагу.

К теме Появилось видео, как горит сбитый под Киевом самолет

По данным Геращенко, один российский пилот точно уцелел, успев катапультироваться. "А жаль... Нигде, фашистские твари, вы не будете чувствовать себя спокойно", – подчеркнул советник главы МВД. На юге тем более, ведь Херсонская область уже несколько дней доказывает захватчиками, что Херсон – это Украина.

Наши военные из Stinger сбили вражеский самолет над Белозеркой: видео

По состоянию на утро 8 марта ВСУ уничтожили 52 боевых самолета и 69 вертолетов России. И на этом наши военные не собираются останавливаться, пока вражеская авиация не прекратит обстрелы мирных городов и сел Украины.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!