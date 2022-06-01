В Херсонской области удалось освободить ряд населенных пунктов, – Минобороны

В Херсонской области наши защитники имеют частичный успех. В частности Вооруженным Силам Украины удалось освободить несколько населенных пунктов.

Об этом в эфире единого национального марафона сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Но количество освобожденных населенных пунктов он не назвал.

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Он заявил, что не будет сообщать никаких подробностей. Мотузяник заверил, что успех есть, но подробнее об этом смогут говорить тогда, когда придет время.

Я не буду говорить количество, но ряд населенных пунктов благодаря активным и решительным действиям подразделений украинской армии нам удалось деоккупировать,

– заявил он.

Связи с военными на Херсонщине нет

Ранее Мотузяник отметил, что не нужно говорить о масштабном контрнаступлении, поскольку ситуация в регионе напряженная и непростая. Он объяснил, что некоторые подразделения ВСУ совершили успешные контрнаступательные действия, но оккупанты крепко вгрызлись зубами и пытаются удержать захваченные территории. В частности, недавно отключили мобильную связь в регионе, из-за чего у украинских воинов нет связи. Также оккупанты выстроили вторую и третью линию обороны.

Также российские захватчики взорвали мост в селе Давидов Брод, чтобы помешать контрнаступлению украинских военных. Как объяснил советник главы МВД Виктор Андрусив, это село имеет стратегически важное значение, ведь расположено на дороге Т2207, ведущей в Новую Каховку.

Что известно о ситуации в Херсонской области

31 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении.

Россияне на оккупированных территориях терроризируют мирных жителей. Из-за действий захватчиков в Херсонской области начался гуманитарный кризис. Многие населенные пункты в Херсонской области в результате действий рашистов остались без газа, воды и света. Кроме того, люди очень нуждаются в медикаментах и ​​гуманитарной помощи.

Оккупанты, одетые в форму ВСУ, ходят по домам жителей сел Херсонской области и устраивают провокации. Российские захватчики под видом украинских военных расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи.

Пока у оккупантов, которые находятся на Херсонщине, очень низкий моральный дух. Старшим российским офицерам уже начали давать небольшие неофициальные отпуска, потому что они не выдерживают нагрузки. И пока офицеры отдыхают 7 – 10 дней, рядовые солдаты продолжают сидеть в окопах.

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