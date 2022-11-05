ВСУ ударили по переправе и колонне оккупантов в Херсонской области

Украинские защитники продолжают наступать по всем боевым направлениям. В частности, ведутся контрнаступательные действия в Херсонской области.

В Херсонской области ВСУ поразили переправу россиян и уничтожили колонну

Так, наши военные в субботу, 5 ноября, нанесли удары по переправе и поразили колонну захватчиков в районе населенного пункта Ольговка. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .

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Подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется,

– заявили в ведомстве.

Также в результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.

Кроме того, в Николаевской области в районе населенного пункта Нововасиловка 4 ноября были уничтожены шесть топливозаправщиков врага.

Какая ситуация на Юге

В ведомстве отмечают, что в самом Херсоне оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, отказавшихся "эвакуироваться" на временно подконтрольную захватчикам территорию.

Отмечается, что российские войска пытаются произвести поражение отступления с некоторых территорий. На правобережье осуществляет маневры силами и средствами, обустраивает рубежи обороны, на левобережье – производит заминирование побережья, вывозит население за пятнадцатикилометровую зону, окапывает технику, обустраивает огневые позиции.

Текущая оперативная обстановка на юге Украины: смотрите видео

Потери врага в технике по состоянию на 5 ноября

Украинские военные продолжают сокращать численность русской армии. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 600 оккупантов. Общие боевые потери России уже составляют более 75 тысяч военных. Кроме того, враг несет рекордные потери в технике:

личного состава – 75 тысяч 440 (+600) человек;

танков – 2758 (+8);

боевых бронированных машин – 5601 (+21);

артиллерийских систем – 1776 (+4);

РСЗО – 391 (+0);

средств ПВО – 202 (+1);

самолетов – 277 (+0);

вертолетов – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);

крылатых ракет – 399 (+2);

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10);

специальной техники – 155 (+0).

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