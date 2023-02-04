В Херсонской области ВСУ уничтожили арктический "Тор" россиян: как он там оказался

В районе Олешек в Херсонской области ВСУ превратили в металлолом арктический "Тор" россиян. Тот факт, что оккупанты начали перебрасывать в Украину такой специфический вид вооружения, свидетельствует о серьезных проблемах с вооружением.

В общем, арктический "Тор" – это тот самый обычный зенитно-ракетный комплекс на новом шасси, который приспособлен к использованию в экстремально "минусовых" температурах. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Как арктический "Тор" россиян оказался на Херсонщине

"В любом случае это специфическая техника, а не строевая. Это отдельный вид, который стоит даже дороже обычного "Тора", – рассказал военный эксперт.

Более того, в последнее время было уже два подтвержденных случая, когда эти "Торы" были уничтожены высокоточными артиллерийскими боеприпасами Excalibur.

Причина же пребывания такой специфической техники врага на Херсонщине довольно простая. Россия десятилетиями вкладывала значительные средства в разработку арктического вооружения для обеспечения соответствующих подразделений.

В то же время нехватка другой техники заставила оккупантов перебрасывать такие эксклюзивные виды оружия в Украину для того, чтобы наши бойцы смогли превратить в металлолом даже такую редкую технику захватчиков.

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Это уже не первый подобный случай

Наши артиллеристы в Херсонской области уничтожили уже два арктических ЗРК "Тор" российских оккупантов. Первый случай подбития техники, предназначенной для использования прежде всего в арктических условиях, зафиксировали 1 февраля вблизи села Челбурда Херсонской области.

Известно, что технику подбили воины 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Командования морской пехоты ВМС ВСУ.

А уже 3 февраля украинские военные пополнили список эксклюзивной военной техники захватчиков еще одним "Тор-М2ДТ".

Общие потери России в войне

В общем, с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожено 130 590 оккупантов, из них – 720 захватчиков за прошедшие сутки. Кроме того, ВСУ ликвидируют военную технику врага: