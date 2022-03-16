"Х*ево все. Завтра отправляют нас на передок": обнародовали новые разговоры оккупантов

16 марта 2022 , 10:05
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Источник:

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов. На записи россиянин жалуется, что план захвата не удался, а с поля боя многие не возвращаются.

В телефонном разговоре один из оккупантов сообщает, что добраться до передовой невозможно – украинские защитники стреляют на опережение. 

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Оккупант попросил собеседника никому не говорить о том, что с фронта возвращается масса российских трупов. Но СБУ эффективно работает, поэтому украинцы могут услышать деморализованных врагов. 

Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори,
– пожаловался оккупант. 

 

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Автор: Ярослава Прадід