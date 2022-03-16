У телефонній розмові один з окупантів повідомляє, що добратися до передової неможливо – українські захисники стріляють на випередження.

Важливо Контрнаступ ЗСУ кардинально змінює диспозиції сторін, – ОП

Окупант попросив співрозмовника нікому не говорити про те, що з фронту повертається маса російських трупів. Та СБУ ефективно працює, тож українці можуть почути деморалізованих ворогів.

Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори,

– поскаржився окупант.

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