Месть за смерть командира: "Хезболла" запустила по Израилю более 300 ракет и дронов

"Хезболла" заявила о начале атаки на Израиль в ответ на убийство своего командующего Фуада Шукра. В частности, речь идет о запуске нескольких ударных дронов по Израилю на военные цели.

Саудовские издания отмечают, что из Ливана также было выпущено более 100 ракет по северной части Израиля.

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Позже The Times of Israel сообщило, что "Хезболла" заявила о запуске более 320 ракет по северной части Израиля и нескольких беспилотников со взрывчаткой. Целью обстрелов, как утверждает организация, стали 11 военных баз на севере Израиля.

Какие объекты могли быть атакованы

В свою очередь Al Arabiya, который работает в ОАЭ, пишет, что "Хезболла" объявила о первой части ответа на убийство Шукра, в частности атаку беспилотников на важный военный объект и ракетные обстрелы площадок "Железного Купола" и другие военные объекты.

После утренней ракетной атаки с территории Ливана глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант объявил в стране чрезвычайное положение на 48 часов.

В частности, учебные заведения и офисы могут функционировать, если поблизости есть укрытие. Также будут введены ограничения на массовые собрания. Пляжи также закрыты вблизи границы с Ливаном.

Что этому предшествовало

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы предотвратить подготовку террористов к запуску ракет и снарядов по израильской территории.

В ЦАХАЛ отмечали, что фиксировали подготовку "Хезболлы" к ракетным атакам на Израиль.